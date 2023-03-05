Денис Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Яким Гаврилов
Мать: Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Агафон Денисов
Мать ребёнка: Марфа Анисимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Денисова
Мать ребёнка: Марфа Анисимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Денисова
Мать ребёнка: Марфа Анисимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Денисов
Мать ребёнка: Оксинья Карпова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорий Денисов
Мать ребёнка: Оксинья Карпова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Оксинья Денисова
Мать ребёнка: Оксинья Карпова
Рождение ребёнка
06.09.1860 ст.
Сын: Яким Денисов
Мать ребёнка: Оксинья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья Карпова
Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно