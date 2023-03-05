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Денис Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Яким Гаврилов

Мать: Варвара Сергеева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Агафон Денисов

Мать ребёнка: Марфа Анисимова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Денисова

Мать ребёнка: Марфа Анисимова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Денисова

Мать ребёнка: Марфа Анисимова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Денисов

Мать ребёнка: Оксинья Карпова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорий Денисов

Мать ребёнка: Оксинья Карпова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Оксинья Денисова

Мать ребёнка: Оксинья Карпова

Рождение ребёнка
06.09.1860 ст.

Сын: Яким Денисов

Мать ребёнка: Оксинья Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья Карпова

Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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