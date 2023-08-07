Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1775
Муж: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мавра Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сафрон Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
28.09.1783
Сын: Харитон Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мавра Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
13.05.1793
Дочь: Лукерья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
02.03.1795
Сын: Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Логинович
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно