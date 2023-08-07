Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1775

Муж: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мавра Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сафрон Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
28.09.1783

Сын: Харитон Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мавра Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
13.05.1793

Дочь: Лукерья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
02.03.1795

Сын: Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Логинович

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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