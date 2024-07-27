Истомин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Яков Иванович

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Место рождения

село Темновское Покровского района (после 1962г - село Исетское Каменского городслого округа), Свердловская обл

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (Чеснокова) Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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