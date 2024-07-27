Истомин Яков Иванович
Место рождениясело Темновское Покровского района (после 1962г - село Исетское Каменского городслого округа), Свердловская обл
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область