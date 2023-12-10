Саламатин Иван Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатин Иван Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Саламатин Роман Иванович

Мать: мар

Смерть
Неизвестно
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