Гасымов Рустам Имранович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1957
Дата смерти09.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1957
Отец: Гасымов Имран
Мать: Гасымова Сакина
Рождение ребёнка
12.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гасымова Мария Ивановна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гасымова Мария Ивановна
Смерть
09.01.2013