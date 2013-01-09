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Гасымов Рустам Имранович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1957

Дата смерти

09.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
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Место
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Рождение
18.10.1957

Отец: Гасымов Имран

Мать: Гасымова Сакина

Рождение ребёнка
12.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гасымова Мария Ивановна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасымова Мария Ивановна

Смерть
09.01.2013
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