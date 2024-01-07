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Виталина
Виталина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 2012
Пол
Женский
Отец
Басатин ?
Мать
Басатина (Евтехова) Виктория
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 2012
Отец:
Басатин ?
Мать:
Басатина Виктория
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