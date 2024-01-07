Виталина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиталина

Виталина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2012

Отец: Басатин ?

Мать: Басатина Виктория

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close