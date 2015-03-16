Беляева (Поляничева) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения23.04.1923
Дата смерти16.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1923
Отец: Полянчев Александр Петрович
Мать: Полянчева Параскева
Рождение ребёнка
16.08.1945
Сын: Поляничев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Бамбуров Василий Яковлевич
Бракосочетание
06.06.1975
Похороны
16.03.2015
Смерть
16.03.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость