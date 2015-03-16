Беляева (Поляничева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Поляничева) Александра Александровна

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Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.04.1923

Дата смерти

16.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1923

Отец: Полянчев Александр Петрович

Мать: Полянчева Параскева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.08.1945

Сын: Поляничев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Бамбуров Василий Яковлевич

Бракосочетание
06.06.1975

Муж: Беляев Василий Адамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
16.03.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.03.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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