Глухова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
21.07.1950
Сын: Никитин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Никитин Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно