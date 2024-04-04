Глухова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Мария Васильевна

Место рождения

Подлесная Слобода, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Подлесная Слобода, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
21.07.1950

Сын: Никитин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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