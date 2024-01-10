Тухватуллина (Хисматулина) Фатхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватуллина (Хисматулина) Фатхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Тухватуллин Гибадулла Тухватулин

Отец ребёнка: Тухватуллин Нигаметулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухватуллин Нигаметулла

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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