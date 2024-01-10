Тухватуллина (Хисматулина) Фатхия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1902
Сын: Тухватуллин Гибадулла Тухватулин
Отец ребёнка: Тухватуллин Нигаметулла
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно