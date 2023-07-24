Кветкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКветкин Александр Иванович

Кветкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Кветкин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кветкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кветкина Алла Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кветкина Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close