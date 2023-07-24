Кветкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Кветкин Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кветкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кветкина Алла Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кветкина Юлия Александровна
Мать ребёнка: не указана