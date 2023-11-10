Григорьянц Арутюн Матевосович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Григорьянц Александр Арутюнович
Мать ребёнка: Курская Зинаида Петровна
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курская Зинаида Петровна
Смерть
Неизвестно