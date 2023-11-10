Григорьянц Арутюн Матевосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьянц Арутюн Матевосович

Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1953

Сын: Григорьянц Александр Арутюнович

Мать ребёнка: Курская Зинаида Петровна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курская Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно
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