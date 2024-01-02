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Шехзаде Шахиншах
Шехзаде Шахиншах
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1465
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Хюснюшах хатун
1449 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1465
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Хюснюшах хатун
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