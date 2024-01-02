Шехзаде Шахиншах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехзаде Шахиншах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1465

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1449 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1465

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хюснюшах хатун

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