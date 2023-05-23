Архипова Устина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Устина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1829

Сын: Архипов Егор Спиридонович

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

Бракосочетание
05.02.1833

Муж: Архипов Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
22.09.1836

Сын: Архипов Ананий Спиридонович

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
07.01.1845

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
03.08.1850

Сын: Архипов Антоний Спиридонович

Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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