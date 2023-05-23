Архипова Устина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1829
Сын: Архипов Егор Спиридонович
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич
Бракосочетание
05.02.1833
Рождение ребёнка
22.09.1836
Сын: Архипов Ананий Спиридонович
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1845
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1850
Сын: Архипов Антоний Спиридонович
Отец ребёнка: Архипов Спиридон Яковлевич
Смерть
Неизвестно