Невотчикова Феодосия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невотчикова Феодосия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Сорокина Мария Александрова

Отец ребёнка: Невотчиков Александр Максимов

Бракосочетание
До 1753

Муж: Невотчиков Александр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Шишева Анна Александрова

Отец ребёнка: Невотчиков Александр Максимов

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Андреева Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Невотчиков Александр Максимов

Смерть
Неизвестно
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