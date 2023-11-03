Невотчикова Феодосия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Сорокина Мария Александрова
Отец ребёнка: Невотчиков Александр Максимов
Бракосочетание
До 1753
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Шишева Анна Александрова
Отец ребёнка: Невотчиков Александр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Андреева Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Невотчиков Александр Максимов
Смерть
Неизвестно