(Курганова) Ефросинья Максимовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904
Крещение
Неизвестно
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: крестьянин деревни Веретья Дмитрий Козьмин Миронов и крестьянка деревни Веретья Пелагея Степановна Сюсюкина | Лихвинский Троицкий собор
Смерть
Неизвестно