(Курганова) Ефросинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курганова) Ефросинья Максимовна

Место рождения

Веретье, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904

Отец: Курганов Максим Васильевич

Мать: Курганова Анна Романовна

Веретье, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
Неизвестно
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: крестьянин деревни Веретья Дмитрий Козьмин Миронов и крестьянка деревни Веретья Пелагея Степановна Сюсюкина | Лихвинский Троицкий собор
Смерть
Неизвестно
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