Бондаренко Артур Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Артур Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2011

Отец: не указан

Мать: Шамсутдинова Анна

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