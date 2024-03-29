Малыхин Тимофей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыхин Тимофей Ильич

Малыхин Тимофей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1878

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1878

Отец: Малыхин Илья Иванович

Мать: Наталья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Малыхин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Малыхин Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1910

Дочь: Сафронова (Малыхина) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Малыхин Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1923

Сын: Малыхин Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Малыхин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна

Смерть
1954

Мы используем куки для улучшения работы сайта.