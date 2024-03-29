Малыхин Тимофей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1878
Дата смерти1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1878
Отец: Малыхин Илья Иванович
Мать: Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Малыхин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Малыхин Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1910
Дочь: Сафронова (Малыхина) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Малыхин Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1923
Сын: Малыхин Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Малыхин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Малыхина (Любимова) Ольга Ивановна
Смерть
1954