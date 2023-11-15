Мария
Место рожденияПольша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
12.05.1898
Дочь: Шукилович Лидия
Отец ребёнка: Степанов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Степанов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Степанов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Степанов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Владимир
Отец ребёнка: Степанов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Виктор
Отец ребёнка: Степанов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Антон
Смерть
Неизвестно