Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
12.05.1898

Дочь: Шукилович Лидия

Отец ребёнка: Степанов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Степанов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Степанов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Степанов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Владимир

Отец ребёнка: Степанов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Виктор

Отец ребёнка: Степанов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Антон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close