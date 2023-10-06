Гамзюл (Оснач) Мария Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1883
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1886
Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1889
Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1895
Дочь: Марфа Ипатьевна
Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно