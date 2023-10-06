Гамзюл (Оснач) Мария Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзюл (Оснач) Мария Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1883

Муж: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1886

Сын: Гамзюл Федор Ипатьевич

Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1889

Сын: Гамзюл Антоний Ипатьевич

Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1895

Дочь: Марфа Ипатьевна

Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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