Андреев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1937

Дата смерти

30.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1959

Дочь: Лазовская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Надежда Романовна

Рождение ребёнка
03.01.1970

Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Надежда Романовна

Зиянчурино, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
30.07.1984
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