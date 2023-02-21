Андреев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1937
Дата смерти30.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1959
Дочь: Лазовская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Надежда Романовна
Рождение ребёнка
03.01.1970
Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Надежда Романовна
Зиянчурино, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
30.07.1984