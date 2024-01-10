Мухаметшин Хасан Мухаметович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Татарская АССР, Октябрьский р-н, Фомкино Дата призыва: 28.01.1944 Место призыва: Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьский р-н Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 28.01.1944 Куда выбыл: Татарский РеспВК Дата документа: 28.01.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК Татарской АССР Фонд ист. информации: ВК Нурлатского района Дело ист. информации: 11003117

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