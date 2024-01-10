Мухаметшин Хасан Мухаметшинович
Место рожденияс.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Дата рождения1901
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мухаметшин Талип Хасанович
Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна
с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Муфтиева Разия Хасановна
Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна
с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
15.04.1930
Дочь: Фархутдинова Асия Хасановна
Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна
с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
30.03.1932
Сын: Мухаметшин Тахир Хасанович
Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна
с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
28.06.1937
Сын: Мухаметшин Дамир Хасанович
Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна
с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
02.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна
г. Нурлат
Военная служба
Неизвестно
Мухаметшин Хасан Мухаметович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Татарская АССР, Октябрьский р-н, Фомкино Дата призыва: 28.01.1944 Место призыва: Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьский р-н Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 28.01.1944 Куда выбыл: Татарский РеспВК Дата документа: 28.01.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК Татарской АССР Фонд ист. информации: ВК Нурлатского района Дело ист. информации: 11003117
Мухаметшин Хасан Мухаметшинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1901ТАССР, Октябрьский р-н, д. Фомкино. Юбилейная картотека
Смерть
1991
г.Ташкент