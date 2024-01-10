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Мухаметшин Хасан Мухаметшинович

Место рождения

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан

Дата рождения

1901

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мухаметшин Талип Хасанович

Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Муфтиева Разия Хасановна

Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
15.04.1930

Дочь: Фархутдинова Асия Хасановна

Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
30.03.1932

Сын: Мухаметшин Тахир Хасанович

Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
28.06.1937

Сын: Мухаметшин Дамир Хасанович

Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан
Рождение ребёнка
02.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Миннегуль Мавлютовна

г. Нурлат
Военная служба
Неизвестно
Мухаметшин Хасан Мухаметович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Татарская АССР, Октябрьский р-н, Фомкино Дата призыва: 28.01.1944 Место призыва: Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьский р-н Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 28.01.1944 Куда выбыл: Татарский РеспВК Дата документа: 28.01.1944 Информация об архиве - Источник информации: ВК Татарской АССР Фонд ист. информации: ВК Нурлатского района Дело ист. информации: 11003117
Мухаметшин Хасан Мухаметшинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1901ТАССР, Октябрьский р-н, д. Фомкино. Юбилейная картотека
Смерть
1991
г.Ташкент
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