Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Павел Ануфриев
Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Варлаам Ануфриев
Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануфрий Алексеев
Смерть
Неизвестно