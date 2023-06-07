Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Павел Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Варлаам Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфрий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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