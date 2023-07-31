Мамонтьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамонтьев Виктор
Мать: Мамонтьева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамонтьева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамонтьева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамонтьева Тамара
Смерть
Неизвестно