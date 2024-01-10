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Махижамал

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
12.09.1934

Дочь: Альфия

Отец ребёнка: Садриев Исмагил

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
12.09.1936

Дочь: Равза

Отец ребёнка: Садриев Исмагил

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
30.05.1940

Сын: Садриев Ильдар

Отец ребёнка: Садриев Исмагил

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садриев Исмагил

Смерть
Неизвестно
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