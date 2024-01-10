Махижамал
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
12.09.1934
Дочь: Альфия
Отец ребёнка: Садриев Исмагил
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
12.09.1936
Дочь: Равза
Отец ребёнка: Садриев Исмагил
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
30.05.1940
Сын: Садриев Ильдар
Отец ребёнка: Садриев Исмагил
Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садриев Исмагил
Смерть
Неизвестно