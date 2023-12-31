Ковальский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальский Иосиф

Место рождения

Польша, Каменец-Подольский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша, Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
04.01.1905

Сын: Ковальский Бронислав

Мать ребёнка: Ковальская Евелина

д. Шидловцы
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Ковальский Иван

Мать ребёнка: Ковальская Евелина

д. Андреевка, Ольховецкая волость, Хмельницкая обл.
Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Ковальский Александр

Мать ребёнка: Ковальская Евелина

Шидловцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гелена

Мать ребёнка: Ковальская Евелина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальский Борислав

Мать ребёнка: Ковальская Евелина

Смерть
Неизвестно
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