Ковальский Иосиф
Место рожденияПольша, Каменец-Подольский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша, Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
04.01.1905
Сын: Ковальский Бронислав
Мать ребёнка: Ковальская Евелина
д. Шидловцы
Рождение ребёнка
16.03.1907
Сын: Ковальский Иван
Мать ребёнка: Ковальская Евелина
д. Андреевка, Ольховецкая волость, Хмельницкая обл.
Рождение ребёнка
02.02.1914
Сын: Ковальский Александр
Мать ребёнка: Ковальская Евелина
Шидловцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гелена
Мать ребёнка: Ковальская Евелина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальский Борислав
Мать ребёнка: Ковальская Евелина
Смерть
Неизвестно