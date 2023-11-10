Аксёнович Михаил Авксентьевич /Аксёнович/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнович Михаил Авксентьевич /Аксёнович/

Аксёнович Михаил Авксентьевич /Аксёнович/

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1868

Отец: Аксён Авксентий /Аксён/ Афанасьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1888

Сын: Лунин Иван Михаилович

Мать ребёнка: Лунина Пелагея Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1894

Сын: Лунин Петр Михаилович

Мать ребёнка: Лунина Пелагея Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Лунин Гавриил Михаилович

Мать ребёнка: Лунина Пелагея Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close