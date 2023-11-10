Аксёнович Михаил Авксентьевич /Аксёнович/
Место рождения
Дата рождения01.11.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1868
Отец: Аксён Авксентий /Аксён/ Афанасьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1888
Мать ребёнка: Лунина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1894
Мать ребёнка: Лунина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1899
Мать ребёнка: Лунина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно