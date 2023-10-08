Кондратьев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1975
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1975
Бракосочетание
13.09.1997
Рождение ребёнка
04.05.2000
Дочь: Кондратьева Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Кондратьева Оксана Сергеевна
Развод
?.09.2005
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно