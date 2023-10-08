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Кондратьев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1975

Отец: Кондратьев Владимир Александрович

Мать: Кондратьева Виктория Ибрагимовна

Бракосочетание
13.09.1997

Жена: Кондратьева Оксана Сергеевна

Рождение ребёнка
04.05.2000

Дочь: Кондратьева Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Кондратьева Оксана Сергеевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Развод
?.09.2005

Жена: Кондратьева Оксана Сергеевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Ирина Александровна

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