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Бусенко Илья Трофимович

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Место рождения

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

20.08.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1917

Отец: Бусенко Трофим Степанович

Мать: Бусенко Матрена

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Военная служба
С 07.08.1936 по 05.04.1972
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
ЦАМО РФ , шк-655,ящ-762
Военная награда
01.05.1944
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За оборону Кавказа"
ЦАМО РФ , шк-14,ящ-10
Рождение ребёнка
20.10.1944

Дочь: Светлана Ильинична

Мать ребёнка: Бусенко Ида

Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За Победу над Германией в ВОВ"
ЦАМО РФ .шк-144,ящ-10
Военная награда
08.08.1945
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО Р . шк-14,ящ-10
Военная награда
24.08.1945
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной звесды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686046-188
Военная награда
06.11.1946
Указ ПВС СССР О награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО Р . шк-14,ящ-10
Военная награда
19.11.1951
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , шк-14,ящ-10
Военная награда
30.12.1956
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красного знамени"
ЦАМО РФ , шк-14,ящ-10
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусенко Ида

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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