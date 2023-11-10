Бусенко Илья Трофимович
Место рождения
Дата рождения20.08.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1917
Отец: Бусенко Трофим Степанович
Мать: Бусенко Матрена
Военная служба
С 07.08.1936 по 05.04.1972
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
ЦАМО РФ , шк-655,ящ-762
Военная награда
01.05.1944
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За оборону Кавказа"
ЦАМО РФ , шк-14,ящ-10
Рождение ребёнка
20.10.1944
Дочь: Светлана Ильинична
Мать ребёнка: Бусенко Ида
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За Победу над Германией в ВОВ"
ЦАМО РФ .шк-144,ящ-10
Военная награда
08.08.1945
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО Р . шк-14,ящ-10
Военная награда
24.08.1945
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной звесды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686046-188
Военная награда
06.11.1946
Указ ПВС СССР О награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО Р . шк-14,ящ-10
Военная награда
19.11.1951
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , шк-14,ящ-10
Военная награда
30.12.1956
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красного знамени"
ЦАМО РФ , шк-14,ящ-10
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусенко Ида
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно