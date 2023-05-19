Илюхина (Прохорова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхина (Прохорова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Тульская обл., Плавский район, д. Савватеевка

Дата рождения

20.03.1905

Дата смерти

30.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1905

Отец: Прохоров Сергей

Мать: Прохорова Аксинья Павловна

Тульская обл., Плавский район, д. Савватеевка
Бракосочетание
Около 1922

Муж: Илюхин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
13.11.1923

Дочь: Бехметьева Мария Павловна

Отец ребёнка: Илюхин Павел Филиппович

Рождение ребёнка
15.04.1926

Сын: Илюхин Николай Павлович

Отец ребёнка: не указан

Тульская обл., Плавский район, д. Савватеевка
Смерть
30.05.1942
Москва
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