Илюхина (Прохорова) Евдокия Сергеевна
Место рожденияТульская обл., Плавский район, д. Савватеевка
Дата рождения20.03.1905
Дата смерти30.05.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1905
Отец: Прохоров Сергей
Тульская обл., Плавский район, д. Савватеевка
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
13.11.1923
Дочь: Бехметьева Мария Павловна
Отец ребёнка: Илюхин Павел Филиппович
Рождение ребёнка
15.04.1926
Отец ребёнка: не указан
Тульская обл., Плавский район, д. Савватеевка
Смерть
30.05.1942
Москва