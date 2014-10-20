Винтин Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винтин Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1951

Дата смерти

20.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2014
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