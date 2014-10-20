Винтин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1951
Дата смерти20.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.2014