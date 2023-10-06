Наумова - Суркова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова - Суркова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Наумов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Наумов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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