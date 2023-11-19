Калугина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугина Татьяна Александровна

Калугина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1960

Отец: Калугин Александр Яковлевич

Мать: Калугина Валентина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close