Головин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.2004
Дочь: Головина Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Александровна
Рождение ребёнка
2012
Сын: Головин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно