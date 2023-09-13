Головин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Николай

Головин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.2004

Дочь: Головина Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Александровна

Рождение ребёнка
2012

Сын: Головин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Елена Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close