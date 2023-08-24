Иван Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Трифонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Трифон Астафьев

Мать: не указана

Смерть
1817
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