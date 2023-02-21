Королев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Королев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Королев Арсений Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Власьево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Королев Герман Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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