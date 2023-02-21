Королев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Королев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Королев Арсений Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Власьево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Королев Герман Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно