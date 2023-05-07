Ирина Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Роман Ферапонтов
Мать: Прасковья Харламова
Бракосочетание
До 1836 ст.
Муж: Лука Амосов
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Павел Лукин
Отец ребёнка: Лука Амосов
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Василиста Лукина
Отец ребёнка: Лука Амосов
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Александр Лукин
Отец ребёнка: Лука Амосов
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Иван Лукин
Отец ребёнка: Лука Амосов
Упоминание
1845
Место жительства
1845
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Лукина
Отец ребёнка: Лука Амосов
Смерть
Неизвестно