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Ирина Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Роман Ферапонтов

Мать: Прасковья Харламова

Бракосочетание
До 1836 ст.

Муж: Лука Амосов

Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Павел Лукин

Отец ребёнка: Лука Амосов

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Василиста Лукина

Отец ребёнка: Лука Амосов

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Александр Лукин

Отец ребёнка: Лука Амосов

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Иван Лукин

Отец ребёнка: Лука Амосов

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Упоминание
1845
Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
1845
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Лукина

Отец ребёнка: Лука Амосов

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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