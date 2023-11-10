Бебелин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1966

Отец: Бебелин Владимир Федорович

Мать: Бебелина Людмила Степановна

Рождение ребёнка
30.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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