Рябцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия

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