Шутова (неизвестно) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (неизвестно) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1661 г.р.
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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1661 ст.

Сын: Шутов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шутов Василий

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Василий

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Василий

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Василий

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Василий

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90766
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