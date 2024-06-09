Яцутко Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1983
Бракосочетание
03.08.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.2010
Дочь: Яцутко Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2016
Дочь: Яцутко Алёна Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности