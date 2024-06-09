Яцутко Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцутко Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1983

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1983

Отец: Яцутко Алексей Модестович

Мать: Решетова Галина Владимировна

Бракосочетание
03.08.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.2010

Дочь: Яцутко Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.2016

Дочь: Яцутко Алёна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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