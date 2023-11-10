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Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна

Место рождения

Гнилкино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнилкино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.10.1871 ст.

Муж: Фамилии Нет Василий Семенович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Фамилии Нет Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Фамилии Нет Никита Васильевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Фамилии Нет Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Фамилии Нет Диомид Васильевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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