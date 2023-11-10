Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1871 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Фамилии Нет Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Фамилии Нет Никита Васильевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Фамилии Нет Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Фамилии Нет Диомид Васильевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.
Дочь: Фамилии Нет Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Василий Семенович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно