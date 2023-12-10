Капитонова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Григорьев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Капитонов Григорий
Рождение ребёнка
05.08.1925
Сын: Григорьев Семен Григориевич
Отец ребёнка: Капитонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Анна Григориевна
Отец ребёнка: Капитонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Алексей Григориевич
Отец ребёнка: Капитонов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капитонов Григорий
Смерть
Неизвестно