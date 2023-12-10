Капитонова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1919

Сын: Григорьев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Капитонов Григорий

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Григорьев Семен Григориевич

Отец ребёнка: Капитонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Анна Григориевна

Отец ребёнка: Капитонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Алексей Григориевич

Отец ребёнка: Капитонов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Григорий

Смерть
Неизвестно
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