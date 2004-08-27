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Панфёрова Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2004

Отец: Соловьёв Сергей Геннадьевич

Мать: Панфёрова Ирина Сергеевна

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