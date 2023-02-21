Еня Харитоновна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: не указан