Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Григорьевна

Агафья Григорьевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Трохименко Петр Иванович

Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Трохименко Василий Иванович

Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Трохименко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close