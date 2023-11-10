Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Трохименко Василий Иванович
Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Трохименко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Трохименко Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно