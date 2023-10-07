Суятин Корнило Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Суятин Григорий Прокопьева
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Суятина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Суятина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суятина Фекла Корнилова
Мать ребёнка: Суятина Фекла Иванова
Смерть
1791