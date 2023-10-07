Суятин Корнило Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суятин Корнило Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Суятин Григорий Прокопьева

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Суятин Михайло Корнилов

Мать ребёнка: Суятина Фекла Иванова

Петухова, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Суятинй Петр Корнилов

Мать ребёнка: Суятина Фекла Иванова

Петухова, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суятина Фекла Корнилова

Мать ребёнка: Суятина Фекла Иванова

Смерть
1791
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