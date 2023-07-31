Матрена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Семёновна

Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Елена Семёновна

Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диков Семён Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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