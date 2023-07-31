Матрена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Семёновна
Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Елена Семёновна
Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Диков Семён Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно