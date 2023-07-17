Калашников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Сергей

Место рождения

д.Напарьина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д.Напарьина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Савва

Мать ребёнка: Калашникова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Григорий

Мать ребёнка: Калашникова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Калашникова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Агафья

Смерть
Неизвестно
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