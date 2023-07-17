Калашников Сергей
Место рожденияд.Напарьина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д.Напарьина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Савва
Мать ребёнка: Калашникова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Григорий
Мать ребёнка: Калашникова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Калашникова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калашникова Агафья
Смерть
Неизвестно