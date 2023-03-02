Будаев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Будаев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Сергей Алексеевич

Мать: Будаева (Плетнева) Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Питирим

Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будаев) Анна

Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Филипп

Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Петр

Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Владимир

Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будаев) Евдокия

Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Василий

Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Максина) Устинья Трофимовна

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