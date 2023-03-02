Будаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Питирим
Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Будаев) Анна
Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Филипп
Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Петр
Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Владимир
Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Будаев) Евдокия
Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Василий
Мать ребёнка: (Максина) Устинья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно