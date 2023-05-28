Турубарова (Овчинникова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турубарова (Овчинникова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960

Отец: Павел

Мать: Быкова Нина Кирилловна

Рождение ребёнка
23.03.1980

Дочь: Толмачева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турубаров Юрий Николаевич

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