Турубарова (Овчинникова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960
Отец: Павел
Мать: Быкова Нина Кирилловна
Рождение ребёнка
23.03.1980
Дочь: Толмачева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турубаров Юрий Николаевич